Unfallflucht

Im Zeitraum vom 14.01.2025, 18:00 Uhr bis 15.01.2025, 14:30 Uhr kam es in der Brunnenstraße in 54518 Esch zu einer Verkehrsunfallflucht.

Hier dürfte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug gegen eine Grundstücksumzäunung gefahren sein, wodurch an selbiger Sachschaden entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.



Etwaige Zeugen des Unfallgeschehens oder der Unfallverursacher selbst werden gebeten, sich unter 06571 926-0 mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen.



Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-926-0

piwittlich.dgl@polizei.rlp.de





