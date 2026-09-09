Schweich
Unfallflucht - Zeugen gesucht
Symbolbild
dpa

In der Zeit vom 01.09.20206, 07:45 Uhr bis 08.09.2026, 17:45 Uhr wurde ein auf der Parkfläche unterhalb des Schweicher Bahnhofs (etwa Höhe Bahnhofstraße 91) abgestellter weißer Pkw durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt.

Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizeiinspektion Schweich sucht Zeugen der Tat. Hinweise an pischweich.wache@polizei.rlp.de oder 06502/91570.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich
Telefon: 06502-91570


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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