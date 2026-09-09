Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizeiinspektion Schweich sucht Zeugen der Tat. Hinweise an pischweich.wache@polizei.rlp.de oder 06502/91570.
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Polizeiinspektion Schweich
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Unfallflucht - Zeugen gesucht
Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizeiinspektion Schweich sucht Zeugen der Tat. Hinweise an pischweich.wache@polizei.rlp.de oder 06502/91570.