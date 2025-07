Unfallflucht vor der Osmia-Apotheke

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen dort am Fahrbahnrand geparkten Opel Tigra an der Fahrerseite. Der Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.



Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Daun unter 06592-96850 zu wenden.



