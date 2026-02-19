Unfallflucht Mitfahrerparkplatz am Kreisel zur B 41

In der Zeit von Dienstag, 17.02. bis zum Donnerstag, 19.02.2026, 11.00 Uhr, parkte ein Fahrzeughalter seinen schwarzen Ford Focus mit BIR-Kennzeichen im hinteren Bereich des neuen Mitfahrerparkplatzes am Kreisel zur B 41. Als der Fahrzeughalter am heutigen Donnerstag zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er zwei Beschädigungen an der Beifahrerseite fest.

Birkenfeld (ots) -



In der Zeit von Dienstag, 17.02. bis zum Donnerstag, 19.02.2026, 11.00 Uhr, parkte ein Fahrzeughalter seinen schwarzen Ford Focus mit BIR-Kennzeichen im hinteren Bereich des neuen Mitfahrerparkplatzes am Kreisel zur B 41.



Als der Fahrzeughalter am heutigen Donnerstag zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er zwei Beschädigungen an der Beifahrerseite fest. Am hinteren rechten Kotflügel und an der Beifahrertür waren jeweils Schäden zu verzeichnen, die wahrscheinlich infolge eines Verkehrsunfalls entstanden sein dürften.



Da keine verwertbaren Spuren zu sichern waren und bislang auch keine Hinweise auf den Verursacher vorliegen, werden potentielle Zeugen aufgerufen, ihre Beobachtungen bei der Polizei Birkenfeld (Tel. 06782 9910) mitzuteilen.



