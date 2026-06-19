Unfallflucht mit Personenschaden

Hierbei beabsichtigte im Bereich der Bushaltestelle "Estricher Weg" in Trier Feyen ein Bus der Linie 3 nach rechts in die Bushaltestelle einzufahren. Zeitgleich fuhr ein bis dato unbekannter Motorradfahrer auf eben diese Bushaltestelle, womöglich um die vor ihm wartenden rechts Pkw zu überholen. Sowohl Bus als auch Motorrad bremsten stark ab, der Motorradfahrer kam zu Fall. Im Bus stürzten ebenfalls zwei Personen, welche sich hierdurch leicht verletzten. Der gestürzte Motorradfahrer flüchtete anschließend unerkannt von der Unfallstelle.

Zeugen des Unfalls oder der beteiligte Motorradfahrer werden gebeten, sich mit hiesiger Polizeiinspektion in Trier unter der Rufnummer 0651 - 98344150 oder per E-Mail (pitrier.wache@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Trier



Telefon: 0651-98344150

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