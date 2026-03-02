Unfallflucht in Stadtkyll - parkender PKW beschädigt

Stadtkyll, 26.02.2026 - Am Donnerstagmorgen, zwischen 07:45 Uhr und 08:30 Uhr, kam es in der Ortslage Stadtkyll zu einer Verkehrsunfallflucht.

Eine Geschädigte hatte ihren Pkw am "Raiffeisenplatz" abgestellt. Bei ihrer Rückkehr stellte sie eine Beschädigung am linken Rücklicht ihres Fahrzeugs fest. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Prüm zu melden.



