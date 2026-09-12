Morbach Unfallflucht in Morbach Gesucht wird orangefarbener Pkw mit leichtem Unfallschaden an der vorderen oder hinteren Stoßstange Polizeidirektion Trier (ots) 12.09.2026, 22:36 Uhr

i Symbolbild Armin Weigel/dpa

In der Nacht vom 09.09.2026 auf 10.09.2026 wurde auf einem Mitarbeiterparkplatz in der Hochwaldstraße in Morbach ein silberfarbener VW Golf beschädigt.



Als Unfallverursacher dürfte ein orangefarbener Pkw in Frage kommen, welcher an der vorderen oder hinteren Stoßstange beschädigt sein dürfte.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Morbach.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach

Hochwaldstraße 33

54497 Morbach

Tel.: 06533/9374-0

Email: pimorbach@polizei.rlp.de





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