Als Unfallverursacher dürfte ein orangefarbener Pkw in Frage kommen, welcher an der vorderen oder hinteren Stoßstange beschädigt sein dürfte.
Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Morbach.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Morbach
Hochwaldstraße 33
54497 Morbach
Tel.: 06533/9374-0
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Unfallflucht in Morbach Gesucht wird orangefarbener Pkw mit leichtem Unfallschaden an der vorderen oder hinteren Stoßstange