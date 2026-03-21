Unfallflucht in Heimbach

03.2026) bis Samstagmorgen (21.03.2026) zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen stellte der Geschädigte seinen PKW am 20. März gegen 20:00 Uhr ordnungsgemäß in der Straße "In der Au, Heimbach" ab. Als er am folgenden Morgen gegen 08:00 Uhr zu seinem roten Dacia zurückkehrte, stellte er einen bislang nicht vorhandenen Schaden fest. Bislang uT verursachte eine Delle, sowie Kratzer an der hinteren Beifahrerseite des Fahrzeugs. Anschließen entfernte sich der Unfallverursacher/die Unfallverursacherin unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Baumholder

Telefon: 06783 9910

Email: pibaumholder@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell