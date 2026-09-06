Unfallflucht in Gerolstein





Gegen 17.45 Uhr konnten Zeugen einen grauen PKW beobachten, wie dieser beim Ausparken gegen den Audi stieß. An dem Audi entstand Sachschaden.



Der oder die Verursacher-/in verließ die Örtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Zeugen des Verkehrsunfalls können sich bei der Polizei in Gerolstein 06591-95260 melden.



Rückfragen bitte an:



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54568 Gerolstein

Telefon 06591/9526-0

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