Gegen 17.45 Uhr konnten Zeugen einen grauen PKW beobachten, wie dieser beim Ausparken gegen den Audi stieß. An dem Audi entstand Sachschaden.
Der oder die Verursacher-/in verließ die Örtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.
Zeugen des Verkehrsunfalls können sich bei der Polizei in Gerolstein 06591-95260 melden.
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54568 Gerolstein
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Unfallflucht in Gerolstein