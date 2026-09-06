Gerolstein
Unfallflucht in Gerolstein
Symbolbild
dpa

Am 03.09.2026 parkte die Geschädigte ihren hellblauen PKW Audi A3 auf dem Parkplatz beim Landesbetrieb Mobilität (Brunnenstraße) in Gerolstein auf der mittleren Parkfläche.



Gegen 17.45 Uhr konnten Zeugen einen grauen PKW beobachten, wie dieser beim Ausparken gegen den Audi stieß. An dem Audi entstand Sachschaden.

Der oder die Verursacher-/in verließ die Örtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen des Verkehrsunfalls können sich bei der Polizei in Gerolstein 06591-95260 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Gerolstein
Raderstraße 15
54568 Gerolstein
Telefon 06591/9526-0
Telefax 06591/9526-50
pwgerolstein@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de
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