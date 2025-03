Unfallflucht in der Ortslage Nockenthal

Am Samstagabend, den 22.03.2025 gegen 17:45 Uhr kam es in der Ortslage Nockenthal, im Bereich der Talstraße zu einer Unfallflucht.

Hierbei wurde durch einen bislang unbekannten Kleinwagen gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen. Auf Grund dessen habe die aus Fahrtrichtung Rötsweiler entgegenkommende Verkehrsteilnehmerin nach rechts ausweichen müssen und sei mit einem erhöhten Bordstein kollidiert. Durch die Kollision mit dem Bordstein entstand am Pkw Sachschaden, in Form eines geplatzten Vorderreifens.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist lediglich bekannt, dass es sich bei dem unbekannten Kleinwagen um ein schwarzes Cabriolet der Marke Volkswagen handeln soll.



Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich mit der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Birkenfeld unter 06782/9910 in Verbindung zu setzen



Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell