Unfallflucht in der Fronholzstraße

Am Samstag, 24.05.2025 kam es zwischen 14:00 und 14:30 Uhr in der Fronholzstraße zu einem Verkehrsunfall.

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug streifte einen am Fahrbahnrand geparkten PKW. Die Fahrerin/ der Fahrer setzte die Fahrt fort, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.



Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Audi, der durch die Kollision an der rechten Fahrzeugseite deutlich beschädigt wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.



Die Polizeiinspektion Schweich hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06502 9157 0 zu melden.



