Unfallflucht in Bitburg

Am Samstag, den 17.10.2026 gegen 09:40 Uhr, kam es in Bitburg im Karenweg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Die Fahrerin eines dunklen Pkw beschädigte ein in gleicher Richtung fahrendes Fahrzeug beim Ausscheren eines Überholvorgangs. Die weibliche Fahrzeugführerin entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.



Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Bitburg zu wenden: 06561-96850.



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Telefon: 06561/9685-0

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