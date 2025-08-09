Hierbei wurde ein am Straßenrand geparkter roter PKW durch ein rangierendes oder vorbeifahrendes Fahrzeug touchiert und im Bereich des Fahrzeughecks beschädigt. Bei dem Verursacherfahrzeug dürfte es sich um einen dunklen PKW handeln.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise über Beobachtungen oder Tatverdächtige bei der Polizei Zell unter der Tel: 06542/9867-0 oder per Mail an pizell.wache@polizei.rlp.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Zell
Winzerstraße 26
56856 Zell
Telefon: 06542-98670
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Unfallflucht in Alf
