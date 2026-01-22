Unfallflucht geklärt





Das Fahrzeug des Geschädigten wurde im Bereich der vorderen rechten Ecke beschädigt.



Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber der Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.



Die Unfallörtlichkeit wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Der Vorfall wurde durch zwei aufmerksame Zeugen beobachtet, welche auf die Rückkehr des Geschädigten zu seinem Fahrzeug warteten und ihm ihre Beobachtungen mitteilten.



Aufgrund dieser guten Zeugenhinweise konnte die verantwortliche Fahrzeugführerin durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich ermittelt werden.



Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf X

https://x.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell