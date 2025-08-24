Ein dort ordnungsgemäß auf einem Parkplatz am Durchgang zur Fußgängerzone geparkter Ford Fiesta, Farbe Blau, wurde hierbei vermutlich beim Rangieren auf der Beifahrerseite hinten links beschädigt.
Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil entgegen unter 06503-91510.
Unfallflucht bei Rewe in Hermeskeil