Unfallflucht bei Rewe in Hermeskeil

Am Abend des 23.08.2025 vor 21:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Rewe-Markts in Hermeskeil zu einer Verkehrsunfallflucht.





Ein dort ordnungsgemäß auf einem Parkplatz am Durchgang zur Fußgängerzone geparkter Ford Fiesta, Farbe Blau, wurde hierbei vermutlich beim Rangieren auf der Beifahrerseite hinten links beschädigt.

Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil entgegen unter 06503-91510.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hermeskeil



Trierer Straße 53

54411 Hermeskeil

__________________________

Tel: 06503/9151-0

Fax: 06503/9151-50

PiHermeskeil@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell