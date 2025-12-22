Unfallflucht bei Aldi in Hermeskeil

Auf dem Aldiparkplatz in Hermeskeil wurde am 22.12.2025 im Zeitraum von 05:30 Uhr bis 12:45 Uhr ein geparkter VW Passat Kombi von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt.



Der unbekannte Fahrer touchierte vermutlich beim Ein-, oder Ausparken den Passat und fuhr dann einfach davon. Es dürfte sich bei dem Verursacher um einen Pkw gehandelt haben.



Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Hermeskeil entgegen unter der Telefonnummer 06503-91510.



