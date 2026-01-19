Unfallflucht auf Wanderparkplatz Talsperrenblick



Ein dort geparkter PKW wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt.

Am beschädigten PKW konnten Lackanhaftungen festgestellt werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass das unbekannte Fahrzeug beim Rangieren in eine Parklücke den geschädigten Pkw touchierte.

Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Dieser dürfte sich auf ca. 2500,- Euro belaufen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem unfallverursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hermeskeil, Telefon 06503/9151-0 oder per Email unter pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de, zu melden.



