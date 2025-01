Unfallflucht auf Tankstellengelände, Verursacher gesucht

Am 31.01.2025 kam es gg. 15:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Tankstellengelände der ED-Tankstelle Maring-Noviand.



Der Unfallverursacher wendete im Einfahrtsbereich zur Tankstelle sein Fahrzeug, touchierte dabei einen in der Warteschlange stehenden Pkw und fuhr unerlaubterweise davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Bei dem flüchtigen Pkw dürfte es sich um einen dunklen Audi A6 gehandelt haben. Dieser müsste einen leichten Schaden an der rechten Fahrzeugfront aufweisen.

Der Unfallverursacher oder mögliche Zeugen, welche Hinweise auf das Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Im Viertheil 22

54470 Bernkastel-Kues

Mail: pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de

Tel.: 06531/9527-0





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell