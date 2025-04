Unfallflucht auf der L164 (Erbeskopf)

Am Mittwoch, den 16.04.2025, kam es gegen 17:50 Uhr auf der L 164 in Fahrtrichtung Allenbach, kurz vor dem Einmündungsbereich L 164 / K 121, zu einem Verkehrsunfall.





Eine 32-jährige Fahrerin befuhr mit ihrem Personenkraftwagen die L 164 von Thalfang kommend in Fahrtrichtung Allenbach. Auf einer Geraden, unmittelbar hinter einer Linkskurve, kam ihr ein Fahrzeug im Begegnungsverkehr auf ihrer Fahrspur entgegen. Die Fahrerin musste in Richtung des rechtsgelegenen Seitengraben ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Im Zuge dieses Ausweichvorgangs beschädigte sie einen Leitpfosten sowie ihren eigenen Pkw. Der/Die für den Verkehrsunfall verantwortliche Fahrer/Fahrerin verließ daraufhin unerlaubt die Unfallstelle.



Laut Angaben der verunfallten Personenkraftwagenfahrerin handelte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Personenkraftwagen.



Sachdienliche Informationen zum/zur unfallverursachenden Fahrer/Fahrerin sowie zum Fahrzeug können der Polizeiinspektion Morbach mitgeteilt werden.



