Unfallflucht auf der L145

Nach eigenen Angaben befuhr der Verunfallte die Strecke von Schweich kommend in Fahrtrichtung Kenn, als ihm plötzlich ein Fahrzeug auf seiner Fahrspur entgegenkam. Um eine Frontalkollision zu vermeiden, versuchte der Fahrer auszuweichen und stieß hierbei mit der Leitplanke zusammen. Am verunfallten, weißen Mercedes entstand Sachschaden. Der Fahrer blieb unverletzt.

Das entgegenkommende Fahrzeug setzte seine Fahrt jedoch ohne anzuhalten, in Fahrtrichtung Schweich, fort.



Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schweich

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Stefan-Andres-Straße 8

54338 Schweich

Telefon 06502 9157-0

Telefax 06502 9157-50

pischweich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell