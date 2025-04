Unfallflucht auf dem Parkplatz der Sparkasse Birkenfeld

Am Montagmorgen, den 01.04.2025 zwischen 09:10 bis 09:25 Uhr, kam es in der Ortslage Birkenfeld auf dem Parkplatz der Sparkasse zu einer Unfallflucht.

Hierbei parkte die Geschädigte ihren weinroten Kleinwagen auf dem Kundenparkplatz im rückwärtigen Bereich der Sparkasse Birkenfeld in der Schneewiesenstraße. Als sie gegen 09:25 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen am linken Außenspiegel ihres Fahrzeugs fest.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist lediglich bekannt, dass es sich bei dem Unfallverursacher vermutlich um einen Pkw handeln soll, welcher frontal in Längsaufstellung vor dem beschädigten Fahrzeug geparkt hatte.



Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Birkenfeld unter 06782/9910 in Verbindung zu setzen.



