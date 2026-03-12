Unfallflucht auf dem Edeka Parkdeck

Im Zeitraum des 12.03.2026, 14:00 Uhr bis 20:00 Uhr, wurde ein grauer Ford Fiesta auf dem Parkdeck der EDEKA (im Bereich der Behindertenparkplätze) durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt, welcher sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.





Nach bisherigen Erkenntnissen war das Fahrzeug ordnungsgemäß auf dem Parkdeck der EDEKA-Filiale in Irrel abgestellt. Als die Fahrerin nach Beendigung ihrer Arbeit zu dem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass am Heck des Pkw im Bereich der Rückleuchten auf der Beifahrerseite eine Delle im Blech entstanden war.



Hinweise auf das verursachende Fahrzeug konnten bislang nicht erlangt werden.



Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bitburg unter der Telefonnummer 06561-96850 zu melden.



