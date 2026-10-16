Ein schwarzer Hyundai wurde mutmaßlich beim Ein-/Ausparken beschädigt. Der unbekannte Täter / die unbekannte Täterin entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.
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Unfallflucht auf dem Bedaplatz
Ein schwarzer Hyundai wurde mutmaßlich beim Ein-/Ausparken beschädigt. Der unbekannte Täter / die unbekannte Täterin entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.