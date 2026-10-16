Unfallflucht auf dem Bedaplatz

Am 13.10.2026 zwischen 12:50 Uhr und 13:30 Uhr kam es auf dem Bedaplatz in 54634 Bitburg zu einem Verkehrsunfall.

Ein schwarzer Hyundai wurde mutmaßlich beim Ein-/Ausparken beschädigt. Der unbekannte Täter / die unbekannte Täterin entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Zeug*innen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Bitburg zu wenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561/9685-0

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