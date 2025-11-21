Unfallflucht auf dem ALDI-Parkplatz in Birkenfeld

Am 21.11.2025, zwischen 09:55 Uhr und 10:20 Uhr, kam es auf dem ALDI-Parkplatz in Birkenfeld zu einer Verkehrsunfallflucht.

Hierbei beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug eine auf dem Parkplatz geparkte Mercedes A-Klasse. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An der Mercedes A-Klasse wurde die Heckstoßstange beschädigt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Birkenfeld unter der Tel-Nr.: 06782-9910 zu melden.



