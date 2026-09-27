Unfallflucht am Wenzelbachparkplatz

Am Sonntag, den 20.09.2026, kam es im Zeitraum zwischen 14:30 Uhr und 16:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz an der Wenzelbachstraße in 54595 Prüm.





Ein dort abgestellter Pkw wurde im Bereich der Beifahrerseite beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.



Die Polizeiinspektion Prüm bittet Personen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Unfallgeschehen bzw. zum verursachenden Fahrzeug geben können, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizei Prüm



Telefon: 06551-9420

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