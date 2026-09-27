Ein dort abgestellter Pkw wurde im Bereich der Beifahrerseite beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.
Die Polizeiinspektion Prüm bittet Personen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Unfallgeschehen bzw. zum verursachenden Fahrzeug geben können, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizei Prüm
Telefon: 06551-9420
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Unfallflucht am Wenzelbachparkplatz