Unfallflucht am Senioren- und Pflegeheim Holunderbusch in Lorscheid

Der/die Verursacher/in streifte vermutlich beim Ausparken den Pkw und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle.
An der Beifahrerseite des beschädigten Pkw entstand hierdurch ein Lackschaden in Höhe von ca. 1000EUR.
Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Hermeskeil entgegen unter Tel.: 06503-91510 oder pihermeskeil@polizei.rlp.de
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Hermeskeil
Trierer Straße 53
54411 Hermeskeil
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Tel: 06503/9151-0
Fax: 06503/9151-50
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