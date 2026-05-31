Unfallflucht am LIDL-Parkplatz

Zu dem Verkehrsunfall kam es in der Wasserschiederstraße 44 in Birkenfeld, auf dem dortigen LIDL-Kundenparkplatz, bei welchem ein blauer PKW der Marke Opel beschädigt wurde. An dem PKW entstand ein Sachschaden an der kompletten rechten Fahrzeugseite. Vermutlich geschah dies in Zuge eines Ein- oder Ausparkvorgangs. Der Unfallverursacher verließ die Unfallörtlichkeit ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.



Zeugen, die Beobachtungen hinsichtlich dem zuvor geschilderten Sachverhalt gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Birkenfeld

55765 Birkenfeld

Wasserschiederstraße 33



Tel. 06782 9910

E-Mail. pibirkenfeld@polizei.rlp.de





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