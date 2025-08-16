An einem PKW, einem grauen Mercedes-Benz Kleinbus, entsteht ein Schaden zwischen dem Heck und dem hinteren Radkasten der Beifahrerseite. Weiße Lackanhaftungen können festgestellt werden. Weiterhin dürfte das unfallflüchtige Fahrzeug einen Schaden an einer Heckleuchte aufweisen.
Die Polizeiinspektion Prüm bittet Zeugen um Hinweise unter 06551-942-0 oder an pipruem@polizei.rlp.de.
Rückfragen bitte an:
Polizei Prüm
Telefon: 06551-9420
https://s.rlp.de/PDWittlich
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Unfallflucht am Kurpak Prüm
