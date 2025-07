Unfallbeteiligtes Fahrzeug in Daun gesucht

Am 04.07.2025 gegen 11:10 Uhr befuhr eine Frau mit ihrem PKW die Abt-Richard-Straße in Daun.

Hierbei kollidierte ihr Fahrzeug mit einem anderen ordnungsgemäß im ruhenden Verkehr abgestellten Fahrzeug.

An dem geparkten Fahrzeug könnte eine Beschädigung an einem der Außenspiegel entstanden sein. Da bei Eintreffen der Polizei das Fahrzeug jedoch nicht mehr vor Ort war, konnten weder das Fahrzeug überprüft, noch Personalien von Fahrzeugführer*in ermittelt werden.

Aus diesem Grund wird der Fahrzeugführer oder die Fahrzeugführerin aufgerufen, sich bei der Polizeiinspektion Daun zu melden, sodass ein möglicher Unfallschaden reguliert werden kann.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Telefon: 06592-96260

Email: pidaun@polizei.rlp.de



