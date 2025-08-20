Unfall zwischen Pkw und City-Roller; 8-jähriger Junge schwer verletzt

Nach ersten Ermittlungen befuhr der Junge mit seinem City-Roller eine Seitengasse zur Bachstraße. An dem angrenzenden Gehweg konnte er nicht mehr rechtzeitig abbremsen und geriet auf die Fahrbahn. Dort wurde er von einem herannahenden Pkw erfasst und schwer verletzt.

Der Junge wurde im Anschluss zur weiteren Behandlung in ein Trierer Krankenhaus verbracht.



