Beim anschließenden Anfahren des Busses kam die Fußgängerin zu Fall und zog sich Verletzungen zu. Die genauen Hintergründe sind derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.
Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
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Unfall mit verletzter Person – Zeugen gesucht