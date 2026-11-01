Unfall mit verletzter Person – Zeugen gesucht

Am 31.10.2026 (gegen 13:45 Uhr) kam es am ZOB Bitburg zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Fahrpersonal eines Busses und einer Fußgängerin.



Beim anschließenden Anfahren des Busses kam die Fußgängerin zu Fall und zog sich Verletzungen zu. Die genauen Hintergründe sind derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561/9685-0

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