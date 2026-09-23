Schwollen
Unfall mit verletzter Person auf der K16
Symbolbild
Bernd Settnik/dpa

Am 23.09.2026 kam es gegen 17:00 Uhr auf der K16 zwischen der Ortslage Schwollen und Wilzenberg-Hußweiler zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Kradfahrerin.


Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte die Kradfahrerin während eines Überholvorgangs mit einem vor ihr fahrenden Krad. Infolgedessen kam die Fahrerin zu Fall. Durch den Sturz erlitt sie schwere Verletzungen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.
Die K16 wurde für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt.
Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.
Vor Ort befanden sich ein Rettungswagen, Notarzt und die Polizei Birkenfeld.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld

Telefon: 06782-9910
PIBirkenfeld@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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