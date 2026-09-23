Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte die Kradfahrerin während eines Überholvorgangs mit einem vor ihr fahrenden Krad. Infolgedessen kam die Fahrerin zu Fall. Durch den Sturz erlitt sie schwere Verletzungen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.
Die K16 wurde für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt.
Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.
Vor Ort befanden sich ein Rettungswagen, Notarzt und die Polizei Birkenfeld.
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Unfall mit verletzter Person auf der K16