Unfall mit Verletztem auf der BAB60



Etwa in Höhe des Parkplatzes Fintenkapelle verlor er bei Starkregen in Verbindung mit nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte zunächst gegen die Mittelleitplanke und kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen die Böschung und überschlug sich nach Zeugenangaben mehrfach.

Der Fahrzeugführer wurde durch den Unfall schwer, jedoch nicht lebensgefährlich, verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Im Einsatz waren der Rettungsdienst samt Notarzt, der Hubschrauber Christoph 10, die Feuerwehr Landscheid, die Autobahnmeisterei Wittlich, ein Abschleppdienst, sowie die Polizeiinspektion Wittlich.



