Unfall mit schwerstverletztem Motorradfahrer

Der 26-jährige Motorradfahrer befuhr die L52 aus Richtung Wittlich kommend in Fahrtrichtung Greimerath. Aus bisher ungeklärten Gründen verlor er nach einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

In der folgenden Rechtskurve fuhr er geradeaus und stürzte anschließend in die angrenzende Böschung.

Der Motorradfahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde nach erfolgter Erstversorgung durch den Rettungsdienst und Notarzt zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Der Streckenabschnitt musste für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme vollständig gesperrt werden.

Im Einsatz waren ein Notarzt, ein Rettungswagen, die Feuerwehr der Stadt Wittlich, sowie eine Streifenwagenbesatzung der PI Wittlich.



