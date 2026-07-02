-Baldes-Straße.
Durch die Kollision der beiden PKW, welche aus unterschiedlichen Fahrtrichtungen an den Kreisverkehr heranfuhren, entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich.
Sollten Sie den Verkehrsunfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, kontaktieren Sie bitte die örtliche zuständige Polizeiinspektion Birkenfeld unter der Telefonnummer 06782/99910.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Birkenfeld
Telefon: 06782/9910
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Unfall mit Sachschaden im Stadtgebiet Birkenfeld - Zeugen gesucht
-Baldes-Straße.