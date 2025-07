Unfall mit Personenschaden auf der A1 bei Wittlich

Wittlich, Autobahn A1 (ots) - Am Samstag, dem 26.07.2025, kam es gegen 19:40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A1, in Fahrtrichtung Saarbrücken, auf Höhe der Ortschaft Wittlich.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam ein Fahrzeug von der Fahrbahn ab, fuhr hierdurch seitlich auf die dort beginnende Schutzplanke auf und Überschlug sich. Durch den Überschlag wurde das Fahrzeug derart verformt, dass die Beifahrerin im Fahrzeug eingeklemmt und beide Personen verletzt wurden.



Aufgrund der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme vor Ort ist die Fahrbahn derzeit vollgesperrt. Eine Fahrspur soll freigegeben werden, sobald die Maßnahmen dies zulassen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten die Autobahn in Fahrtrichtung Saarbrücken an der Anschlussstelle Wittlich-Mitte zu verlassen um die Unfallstelle so zu umfahren.



