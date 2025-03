Unfall mit leichtverletzter Person, LKW flüchtet von der Unfallstelle

Der Geschädigte befand sich im Rahmen einer organisierten Müll-Sammel-Aktion, in Fahrtrichtung Osann-Monzel gesehen, am rechten Fahrbahnrand, jedoch nicht auf der Fahrbahn. Weiterhin trug dieser helle Warnkleidung.



Ein in gleicher Richtung fahrender LKW fuhr vermutlich mit zu geringem Seitenabstand an dem Geschädigten vorbei, sodass dieser durch den Luftstoß stürzte und sich dabei leicht verletzte. Der LKW entfernte sich von der Unfallstelle. Es ist lediglich bekannt, dass es sich um einen grünen Kipplaster handeln soll.



Hinweise zur Sache werden telefonisch (06571-9260) oder per Mail (piwittlich@polizei.rlp.de) an die Polizei Wittlich erbeten.



