Unfall mit 1-jährigem Kleinkind auf Spielplatzgelände

Hierbei übersah eine 34-jährige Autofahrerin beim Wenden zwischen geparkten Fahrzeugen ein auf der Wiese spielendes 1-jähriges Kind. Das Kleinkind wurde von dem Wagen der Frau erfasst und musste mit schweren Verletzungen ins Mutterkrankenhaus nach Trier geflogen werden.
Nach ersten Erkenntnissen erlitt das Kind keine lebensbedrohlichen Verletzungen.
