Unfall im Begegnungsverkehr- Unfallbeteiligter flüchtet

Die beiden Fahrzeuge stießen an einer Engstelle mit den jeweiligen Außenspiegel auf der Fahrerseite zusammen. Während eine Fahrerin ihr Fahrzeug unmittelbar stoppte, um ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen, setzte der zweite Beteiligte seine Fahrt unbeeindruckt in Richtung Trittenheim fort.

Bei dem flüchtenden Fahrzeug dürfte es sich um einen dunklen "Klein-Geländewagen", ähnlich des Modells Suzuki Jimny, gehandelt haben.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und dem dunklen "Klein-Geländewagen" geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schweich unter 06502 9157 0 zu melden.



