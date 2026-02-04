Unfall durch herabfallende Ladung



Ein VW Golf befuhr die Strecke als ihm ein dunkler, großer PickUp mit Anhänger entgegen kam. Auf dem Anhänger war vermutlich Sand oder ähnliches geladen, welcher während der Fahrt auf den entgegenkommenden VW Golf wehte und dort Sachschaden verursachte.



Der Fahrer des PickUps oder Zeugen, welche ein ähnliches Gespann in zeitlicher und örtlicher Nähe gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



