Unfall durch herabfallende Ladung auf der K 66

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist einem vorausfahrenden silbernen Mercedes eine rote Kiste von einem Anhänger und unmittelbar vor ein gefolgtes Fahrzeug auf die Fahrbahn gefallen. Der geschädigte Fahrzeugführer konnte eine Kollision mit der Kiste nicht mehr vermeiden, wodurch es zum Sachschaden kam.



Die Polizei weist an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass jegliche Ladung im Fahrzeugraum sicher verstaut oder an einem Fahrzeug ordnungsgemäß angebracht werden sollte. Bei Verstößen droht nicht nur ein Buß- oder Verwarngeld, weiterhin ist die sichere Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehrs durch fehlerhafte Ladungssicherung erheblich beeinträchtigt.



Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise zum geflüchteten Verkehrsteilnehmer geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781-5610 oder per E-Mail in Verbindung zu setzen.



