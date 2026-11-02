Wittlich
Unfall durch Falschfahrer
Symbolbild
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Friso Gentsch dpa

Am Samstag, den 31.10.2026, gegen 20:40 Uhr, kam es im Bereich des Kreisverkehrs an der Firma Benninghoven in Wittlich-Wengerohr zu einer Verkehrsunfallflucht.

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Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen befuhr ein bislang unbekannter dunkler Pkw den Kreisverkehr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Infolge dessen musste mindestens ein weiterer Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw ausweichen und fuhr dabei auf eine Verkehrsinsel.
Durch das Ausweichmanöver entstand an dem betroffenen Fahrzeug Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Der Fahrer des verursachenden Pkw entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Die Polizeiinspektion Wittlich hat die Ermittlungen aufgenommen und Strafanzeigen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gefertigt.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu dem bislang unbekannten dunklen Pkw machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich unter der Telefonnummer 06571 926-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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