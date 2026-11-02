Unfall durch Falschfahrer





Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen befuhr ein bislang unbekannter dunkler Pkw den Kreisverkehr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Infolge dessen musste mindestens ein weiterer Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw ausweichen und fuhr dabei auf eine Verkehrsinsel.

Durch das Ausweichmanöver entstand an dem betroffenen Fahrzeug Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Der Fahrer des verursachenden Pkw entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.



Die Polizeiinspektion Wittlich hat die Ermittlungen aufgenommen und Strafanzeigen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gefertigt.



Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu dem bislang unbekannten dunklen Pkw machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich unter der Telefonnummer 06571 926-0 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

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