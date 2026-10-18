Plein
Unfall bei Waldarbeiten
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

Am 17.10.2026 gegen 10:50 Uhr war ein 36-jähriger Mann mit Forstrevierarbeiten im Bereich eines Waldstücks bei Plein beschäftigt.



Als er einen über einen Waldweg liegenden Baum durchsägen wollte, schlug dieser aufgrund von Spannung zurück und verletzte den Mann mittelschwer.

Er wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Rückfragen bitte an:

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54516 Wittlich
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Telefax 06571/926150
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