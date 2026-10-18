Unfall bei Waldarbeiten





Als er einen über einen Waldweg liegenden Baum durchsägen wollte, schlug dieser aufgrund von Spannung zurück und verletzte den Mann mittelschwer.



Er wurde in ein Krankenhaus verbracht.



Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.



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