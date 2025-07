Unfall auf regennasser Fahrbahn

Ein 19 jähriger BMW Fahrer befuhr am Dienstag, den 08.07.2025, gegen 18:00 Uhr die L 169 von Heimbach in Richtung Baumholder.

Hierbei verlor er in einer Linkskurve auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über den PKW, sodass er nach links von der Straße abkam und erst in einer Böschung zum Stillstand kam. Der nur leicht verletzte Fahrer konnte sich aus dem Auto selbst befreien und die Polizei verständigen.

Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt.



