Unfall A 60 zwischen AS Waxweiler und AS Prüm



Ein PKW-Fahrer überholte dort auf regennasser Fahrbahn einen LKW und kam aufgrund der Witterung ins Schleudern und stieß mit dem LKW zusammen.

Fahrzeugführer und Beifahrerin des PKW wurde durch den Unfall leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Aufgrund der Bergungsarbeiten des stark beschädigten PKW ist die A 60 aktuell in Fahrtrichtung Belgien gesperrt.

Vor Ort befanden sich neben Polizei noch der Rettungsdienst, Notarzt und die Feuerwehr.



Die Sperrung wird voraussichtlich noch bis 11.30h dauern.

Es wird gebeten die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.



