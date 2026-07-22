Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle

Bei einem in Höhe der "Saar-Obermosel-Touristik" am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Schillerstraße geparkten dunkelblauen PKW VW Passat wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Vermutlich ist der Schaden beim Vorbeifahren durch bisher unbekanntes Fahrzeug entstanden. An dem genannten Wochenende fand das Konzer Heimat- und Weinfest im Nahbereich statt.
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Bei einem in Höhe der "Saar-Obermosel-Touristik" am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Schillerstraße geparkten dunkelblauen PKW VW Passat wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Vermutlich ist der Schaden beim Vorbeifahren durch bisher unbekanntes Fahrzeug entstanden. An dem genannten Wochenende fand das Konzer Heimat- und Weinfest im Nahbereich statt.