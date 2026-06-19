Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle

Am Dienstag, den 16.06.2026 gegen 08:05 Uhr ereignete sich in der Domänenstraße, Höhe "Freizeittreff Fahl" ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein dunkelblauer PKW Land Rover und ein weißer PKW Mercedes Vito im Begegnungsverkehr touchiert haben.

Den Spuren zufolge dürfte der linke Außenspiegel des weißen Mercedes Vito beschädigt sein. Das Kennzeichen des weißen Mercedes Vito ist bisher nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Konz zu melden.



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