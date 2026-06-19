Den Spuren zufolge dürfte der linke Außenspiegel des weißen Mercedes Vito beschädigt sein. Das Kennzeichen des weißen Mercedes Vito ist bisher nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Konz zu melden.
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Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle
Den Spuren zufolge dürfte der linke Außenspiegel des weißen Mercedes Vito beschädigt sein. Das Kennzeichen des weißen Mercedes Vito ist bisher nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Konz zu melden.