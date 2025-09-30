Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle

Am Dienstag,30.09.2025, in der Zeit von 14:15 Uhr bis 15:15 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatzgelände des Edeka Marktes Konz, Wilde Acht 7, eine Verkehrsunfallflucht.





Die Unfallgeschädigte stellte ihren PKW, einen schwarzen Peugeot, in Queraufstellung zum Eingang des Marktes, rückwärts in einer Parklücke ab. Im Nachgang stellte sie einen Streifschaden im hinteren rechten Fahrzeugbereich fest.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 1200 EUR.



Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiwache Konz unter der Telefonnummer 06501/92680 in Verbindung zu setzen.



