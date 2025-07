Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle

Am Montag,07.07.2025, in der Zeit von 13:20 Uhr bis 13:50 Uhr ereignete sich im ersten Obergeschoss des Parkhauses des Kauflandes Konz, eine Verkehrsunfallflucht.





Die Unfallgeschädigte stellte ihren PKW, einen weißen Mercedes, in Queraufstellung, unbeschädigt ab. Nach dem Einkauf stellte sie einen Schaden linksseitig der Frontstoßstange fest. An der Beschädigungsstelle konnten rote Farbanhaftungen festgestellt und gesichert werden, weshalb es sich bei dem Unfallverursacher um ein rotes Fahrzeug handeln dürfte.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 800 EUR.



Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiwache Konz unter der Telefonnummer 06501/92680 in Verbindung zu setzen.



