Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle, flüchtig ist ein vermutlich sehr auffälliger, hellblauer PKW

Daun, Trierer Straße 11 (ots) - Bereits am 28.01.2025, zwischen 11:00 Uhr - 12:00 Uhr, kam es in Daun zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz einer Hausarztpraxis (Trierer Straße 11).

Der PKW der Geschädigten stand dort während ihrer Aufenthaltszeit ordnungsgemäß geparkt. Als die Fahrzeugführerin zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie sofort einen immensen Schaden an der rechten Front fest. Im Schadensfeld befanden sich ganz auffällige, hellblaue Lackanhaftungen. Das Verursacherfahrzeug weist also eine nicht ganz alltägliche Lackierung auf. Die Polizei erbittet Zeugenhinweise, bestenfalls Rückmeldungen von Patienten, welche den Parkplatz zu genannter Zeit frequentierten. Videoaufnahmen aus dem Umfeld werden momentan noch ausgewertet.



Rückfragen bitte an:



Bitte die Hinweise richten an:

Polizeiinspektion Daun

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592-96260

E-Mail: pidaun@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell